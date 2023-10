***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL HOLDİNG A.Ş. 1734000013 TRY 96,33NURETTİN ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65FİGEN ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65EYÜP SABRİ ÇARMIKLI 10266665 TRY 0,57OĞUZHAN ÇARMIKLI 3422222 TRY 0,19SAADET VEYDA ÇARMIKLI 3422222 TRY 0,19EDA ÇARMIKLI 3422222 TRY 0,19GÜROL ÇARMIKLI 5133332 TRY 0,29GÜRHAN ÇARMIKLI 5133332 TRY 0,29TOPLAM 1800000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207253BIST