NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL HOLDİNG A.Ş. 1734000013 TRY 96,33NURETTİN ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65FİGEN ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65EYÜP SABRİ ÇARMIKLI 10266665 TRY 0,57GÜROL ÇARMIKLI 5133332 TRY 0,29GÜRHAN ÇARMIKLI 5133332 TRY 0,29OĞUZHAN ÇARMIKLI 3.422.221,67 TRY 0,19SAADET CEYDA ÇARMIKLI 3.422.221,67 TRY 0,19EDA ÇARMIKLI 3.422.221,67 TRY 0,19TOPLAM 1800000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZİYA AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilMEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0.65 Bağımsız Üye DeğilEYÜP SABRİ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 0.57 Bağımsız Üye DeğilGÜROL ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.10.2023 İcrada Görevli 0.29 Bağımsız Üye DeğilAHMET KERİM KEMAHLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilAHMET ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeMEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeNİYAZİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.10.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207699BIST