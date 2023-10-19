***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 15:19
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 1734000013 TRY 96,33
NURETTİN ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65
FİGEN ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 11733331 TRY 0,65
EYÜP SABRİ ÇARMIKLI 10266665 TRY 0,57
GÜROL ÇARMIKLI 5133332 TRY 0,29
GÜRHAN ÇARMIKLI 5133332 TRY 0,29
OĞUZHAN ÇARMIKLI 3.422.221,67 TRY 0,19
SAADET CEYDA ÇARMIKLI 3.422.221,67 TRY 0,19
EDA ÇARMIKLI 3.422.221,67 TRY 0,19
TOPLAM 1800000000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZİYA AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0.65 Bağımsız Üye Değil
EYÜP SABRİ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 0.57 Bağımsız Üye Değil
GÜROL ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.10.2023 İcrada Görevli 0.29 Bağımsız Üye Değil
AHMET KERİM KEMAHLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
AHMET ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
YUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
NİYAZİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.10.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207699
BIST