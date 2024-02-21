***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2024 17:44
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZİYA AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0.65 Bağımsız Üye Değil
EYÜP SABRİ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 0.57 Bağımsız Üye Değil
GÜROL ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli 0.29 Bağımsız Üye Değil
AHMET KERİM KEMAHLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
AHMET ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
YUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Başyardımcısı Bankacı Genel Müdür Başyardımcısı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MURAT ÇİMEN Genel Müdür Başyardımcısı Bankacı Genel Müdür Başyardımcısı Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SEYFULLAH CENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
YELİZ BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RECEP GÜL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Müdürü
PINAR ÇETİNEL Genel Müdür Yardımcısı Avukat Baş Hukuk Müşaviri
ŞEZAİ TEZCAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
GÜLBİN ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ÇİĞDEM GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251125
BIST