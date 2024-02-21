***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZİYA AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilMEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0.65 Bağımsız Üye DeğilEYÜP SABRİ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 0.57 Bağımsız Üye DeğilGÜROL ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli 0.29 Bağımsız Üye DeğilAHMET KERİM KEMAHLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilAHMET ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeMEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Başyardımcısı Bankacı Genel Müdür Başyardımcısı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliMURAT ÇİMEN Genel Müdür Başyardımcısı Bankacı Genel Müdür Başyardımcısı Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSEYFULLAH CENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıYELİZ BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRECEP GÜL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup MüdürüPINAR ÇETİNEL Genel Müdür Yardımcısı Avukat Baş Hukuk MüşaviriŞEZAİ TEZCAN Genel Müdür Yardımcısı BankacıGÜLBİN ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı BankacıÇİĞDEM GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251125BIST