***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/05/2023Karar Sayısı2847Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıNurol Yatırım Bankası A.Ş.Mart 2023 dönemi Konsolide Sorumluluk Beyanı