***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/12/1899Karar Sayısı2911Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıNurol Yatırım Bankası A.Ş.2023-6 aylık Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180966BIST