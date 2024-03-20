***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.03.2024 13:45
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
SPK tarafından 07.09.2023 tarih ve 52/1078 sayılı karar ile onaylanmış olan 250.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, SPK tarafından onaylanan 19.03.2024 tarih ve VDMK-1078 sayılı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansmanı Fonu 3 ayrı vadede Tertip İhraç Belgeleri ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260521
BIST
'
16:509.006
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 75,65
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.010
16:5032,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0436
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:5035,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0230
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:502.244,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 2.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.870.860
|% 9,99
|
|YAPRK
|451,75
|376.679.295
|% 9,98
|
|IZINV
|61,15
|117.706.050
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|603.133.033
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.479.263
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.408.866
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|31.124.224
|% -9,97
|
|SRVGY
|273,75
|49.930.148
|% -9,95
|
|THYAO
|279,00
|5.875.676.822
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,54
|5.720.064.455
|% 3,90
|
|MIATK
|75,15
|4.200.587.976
|% 5,55
|
|TUPRS
|173,00
|3.341.348.794
|% -0,40
|
|KCHOL
|186,70
|3.231.368.108
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,60
|2.018.877.807
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,75
|3.097.655.305
|% 0,94
|
|ISCTR
|10,91
|2.921.741.234
|% 1,30
|
|YKBNK
|24,54
|5.720.064.455
|% 3,90
|
|CEMAS
|4,86
|603.133.033
|% -10,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3848
|32,3891
|% 0,13
|
|Euro
|35,1680
|35,1826
|% -0,02
|
|Sterlin
|41,9704
|42,1808
|% -0,53
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8170
|8,8612
|% -0,30
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|895,84
|897,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,14
|1.000,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,23
|86,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,30
|2.153,59
|% 0,66
|