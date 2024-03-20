***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından 07.09.2023 tarih ve 52/1078 sayılı karar ile onaylanmış olan 250.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, SPK tarafından onaylanan 19.03.2024 tarih ve VDMK-1078 sayılı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansmanı Fonu 3 ayrı vadede Tertip İhraç Belgeleri ve ekleridir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260521BIST