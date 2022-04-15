***NZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.04.2022 10:05
***NZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [NZT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 18/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI NZTNeo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel FonuNeo Portföy PY Borçlanma Araçları Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021006
BIST
11:462.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:4614,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:4615,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:46929,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:44
|IHAAS
|16,94
|17.607.220
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.172.063
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.616.446
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,58
|23.271.303
|% 8,32
|
|OYLUM
|2,32
|4.156.554
|% -4,92
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|ERSU
|5,09
|27.507.302
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,76
|2.837.898
|% -3,57
|
|ALBRK
|1,91
|24.028.822
|% -3,54
|
|THYAO
|37,48
|932.701.842
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,90
|894.128.607
|% -2,68
|
|GARAN
|13,62
|506.039.920
|% -0,58
|
|SISE
|17,37
|438.663.956
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,10
|372.701.142
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,90
|894.128.607
|% -2,68
|
|TSKB
|1,86
|267.502.641
|% 0,54
|
|ODAS
|2,34
|244.499.696
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,10
|337.081.720
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,19
|65.985.413
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6342
|14,6374
|% 0,23
|
|Euro
|15,8404
|15,8571
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0714
|19,1671
|% 0,11
|
|Frank
|15,4694
|15,5626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|