***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [OBASE]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOBASE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Miktar: 14.000.000 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi: 29.07.2022, Fiyat: 10,5 TL, Maksimum emir değeri: 147.000.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049061BIST