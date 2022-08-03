***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.08.2022 09:12
***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., OBASE.E işlem koduyla 03/08/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 10,50 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051358
BIST
10:272.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,96
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:2717,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:2718,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:271.020,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.020,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,46
|141.943.995
|% 9,22
|
|TMSN
|52,45
|97.124.794
|% 6,69
|
|DZGYO
|2,42
|11.368.598
|% 6,14
|
|ASUZU
|339,90
|64.241.073
|% 6,05
|
|YAYLA
|4,57
|5.096.807
|% -9,86
|
|VKING
|5,25
|44.905
|% -4,89
|
|ISGYO
|19,78
|32.651.974
|% -4,07
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|LIDFA
|7,98
|3.394.673
|% -3,86
|
|THYAO
|53,20
|1.031.213.111
|% 1,62
|
|SISE
|23,38
|978.753.625
|% 2,27
|
|SASA
|49,28
|345.254.311
|% 2,11
|
|ASELS
|23,22
|289.812.208
|% 2,20
|
|TUPRS
|274,30
|166.343.791
|% 1,29
|
|AKFGY
|2,68
|117.649.391
|% 5,51
|
|SISE
|23,38
|978.753.625
|% 2,27
|
|ODAS
|4,07
|147.575.542
|% 1,75
|
|EKGYO
|3,09
|110.618.158
|% 0,32
|
|TSKB
|2,66
|93.271.334
|% 1,92
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9514
|17,9583
|% 0,07
|
|Euro
|18,2859
|18,2990
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8119
|21,9213
|% 0,29
|
|Frank
|18,6615
|18,7739
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7623
|4,7861
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,25
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.814
|6.869
|13,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,47
|