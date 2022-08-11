***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 15:20
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054607
BIST
15:242.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 33,41
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:2417,9547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0857
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:2418,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1605
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:241.037,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.037,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,01
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BARMA
|43,56
|7.236.666
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.010.690
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|434.146.596
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|51.029.921
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.671.456
|% -9,98
|
|PAMEL
|188,80
|13.948.839
|% -9,23
|
|KZBGY
|31,70
|50.269.934
|% -9,12
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,76
|51.536.933
|% -8,13
|
|THYAO
|60,95
|4.606.227.044
|% 1,33
|
|AKBNK
|10,01
|1.921.079.942
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,60
|1.858.268.145
|% 3,51
|
|SASA
|53,60
|1.719.866.851
|% 1,52
|
|SISE
|24,34
|1.467.321.362
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,60
|1.858.268.145
|% 3,51
|
|EKGYO
|3,67
|1.047.234.945
|% 1,10
|
|DOHOL
|4,21
|904.241.384
|% 0,48
|
|AKBNK
|10,01
|1.921.079.942
|% 2,14
|
|ISCTR
|6,14
|1.169.649.413
|% 1,66
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9382
|17,9662
|% 0,54
|
|Euro
|18,5475
|18,5629
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,8801
|21,9899
|% 0,53
|
|Frank
|19,0322
|19,1468
|% 0,80
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,52
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|1,04
|
Seans Raporu
15:22
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15:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 38, 760.00 milyon TL de
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15:37GZNMI
Yüzde 6.57 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 893 adet işlem
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15:36KRTEK
Yüzde 6.58 oranında artışla 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 050 adet işlem
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15:34DERHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 968, 608 adet işlem
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15:33AKGRT
Yüzde 4.62 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 878, 213 adet işlem