***OBASE* *KLNMA* *KLN* *ZRY*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OBASE******KLNMA******KLN******ZRY*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [OBASE, ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047474BIST