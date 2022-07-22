***OBASE* *KLNMA* *KLN* *ZRY*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***OBASE******KLNMA******KLN******ZRY*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [OBASE, ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047475BIST