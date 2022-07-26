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***OBASE* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

26.07.2022 16:27
***OBASE* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***OBASE******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. - Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047773


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KAPLM 64,90 23.576.938 % 10,00  
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EMNIS 33,02 927.400 % 9,99  
INTEM 80,45 54.512.177 % 9,98  
IHAAS 29,78 10.921.320 % 9,97  
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Riyal 4,7396 4,7634 % 0,48  
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Altın Ons 1.718 1.718 -1,64  
Altın Gr. 988 988 5,22  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.659 6.720 4,00  
Yarım 3.245 3.285 2,00  
Çeyrek 1.627 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,63 0,18  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,17  
B. Petrol 102 102 1,62  
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