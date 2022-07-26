***OBASE* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.07.2022 16:27
***OBASE******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. - Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047773
BIST
17:412.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,57
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:4117,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0849
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:4118,1328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0684
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:41986,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,67
|Açılış
|: 987,13
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KAPLM
|64,90
|23.576.938
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.350.928
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.512.177
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.921.320
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.460.011
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,15
|4.060.840
|% -5,93
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KRGYO
|7,86
|6.770.023
|% -4,73
|
|THYAO
|49,10
|3.703.109.011
|% -0,89
|
|EKGYO
|3,21
|1.636.616.657
|% 1,26
|
|EREGL
|27,74
|1.177.132.807
|% -2,46
|
|YKBNK
|4,75
|1.174.894.881
|% -1,25
|
|GARAN
|15,11
|1.126.095.924
|% -3,45
|
|EKGYO
|3,21
|1.636.616.657
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,60
|559.505.198
|% 7,38
|
|TSKB
|2,50
|624.473.130
|% 2,88
|
|YKBNK
|4,75
|1.174.894.881
|% -1,25
|
|ODAS
|3,75
|545.680.117
|% -1,06
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8550
|17,8570
|% 0,48
|
|Euro
|18,1064
|18,1328
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4202
|21,5276
|% 0,30
|
|Frank
|18,4920
|18,6034
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7396
|4,7634
|% 0,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-1,64
|
|Altın Gr.
|988
|988
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.659
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,62
|