***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziSaray Mah. Siteyolu Caddesi Enkay Plaza Sitesi A Blok n18/3 Ümraniye/İstanbulYeni Şirket MerkeziFatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul Avm Blok N 62/A Ümraniye/İstanbulDeğişiklik Tarihi14/09/2022AçıklamalarŞirketimizin, Saray Mah. Siteyolu Caddesi Enkay Plaza Sitesi A Blok n18/3 Ümraniye/İstanbul olan merkez adresi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul Avm Blok N 62/A Ümraniye/İstanbul olarak değiştirilmiş olup, adres değişikliği 14 Eylül 2022 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063188BIST