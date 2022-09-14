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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

14.09.2022 18:22
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Saray Mah. Siteyolu Caddesi Enkay Plaza Sitesi A Blok n18/3 Ümraniye/İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul Avm Blok N 62/A Ümraniye/İstanbul
Değişiklik Tarihi
14/09/2022
Açıklamalar

Şirketimizin, Saray Mah. Siteyolu Caddesi Enkay Plaza Sitesi A Blok n18/3 Ümraniye/İstanbul olan merkez adresi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul Avm Blok N 62/A Ümraniye/İstanbul olarak değiştirilmiş olup, adres değişikliği 14 Eylül 2022 tarihinde tescil olmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.
        




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063188


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Tam 6.629 6.716 -76,00  
Yarım 3.230 3.283 -38,00  
Çeyrek 1.620 1.641 -19,00  
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