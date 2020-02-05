***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
05.02.2020 14:12
***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ODAS
İlgili Şirket Ünvanı ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 294.742.951
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 305.257.049
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, ODAS, TREODAS00014 24.998.629,001
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 06.02.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 07.02.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1.00 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ODAS-EN.pdf
EK: 2 ODAS.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817169
BIST
15:35122.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 615,98
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:355,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:356,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:35298,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 298,88
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,88
|574.047.594
|% 15,34
|
|TSGYO
|2,19
|43.961.803
|% 13,47
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|IZFAS
|2,01
|1.216.340
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,57
|2.315.981
|% 9,83
|
|DOKTA
|75,30
|8.405.500
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,61
|2.341.842.969
|% 1,53
|
|TEKTU
|1,88
|574.047.594
|% 15,34
|
|ODAS
|2,24
|531.545.506
|% 2,75
|
|HALKB
|7,29
|433.306.890
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,75
|393.969.078
|% 1,74
|
|TEKTU
|1,88
|574.047.594
|% 15,34
|
|ODAS
|2,24
|531.545.506
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|393.969.078
|% 1,74
|
|THYAO
|14,61
|2.341.842.969
|% 1,53
|
|IHLGM
|1,21
|179.144.280
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7846
|7,8237
|% 0,20
|
|Frank
|6,1266
|6,1635
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5898
|1,5977
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,85
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,72
|
|Yarım
|953
|978
|-3,74
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
|
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