***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2020 09:17
***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 24.998.629,001 TL nominal, Aracı: SKY Kapanış Tarihi : 07.02.2020) Maximum Emir Değeri: 1.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817293
BIST
11:23123.304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 983,62
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
11:235,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9894
En Düşük
5,9757
11:236,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
11:23300,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,82
|Açılış
|: 300,31
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,39
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,76
|8.117.986
|% 12,85
|
|CEOEM
|8,48
|20.084.446
|% 11,87
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|IZFAS
|2,20
|671.615
|% 9,45
|
|DOKTA
|64,05
|2.875.973
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|PGSUS
|71,45
|218.637.869
|% -4,41
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|DGKLB
|2,41
|30.728.991
|% -3,21
|
|THYAO
|14,78
|538.016.895
|% 1,16
|
|ODAS
|2,25
|290.114.838
|% 1,35
|
|PGSUS
|71,45
|218.637.869
|% -4,41
|
|SASA
|9,50
|206.541.713
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,09
|195.884.971
|% 3,00
|
|ODAS
|2,25
|290.114.838
|% 1,35
|
|TEKTU
|1,77
|134.310.615
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,09
|195.884.971
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,95
|174.582.945
|% 1,72
|
|THYAO
|14,78
|538.016.895
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7502
|7,7891
|% 0,05
|
|Frank
|6,1222
|6,1591
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5912
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,69
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,73
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,70
|
Seans Raporu
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11:35XU100
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