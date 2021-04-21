***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2021 19:16
***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ODAS.E paylarında 22/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 06/05/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930293
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0838
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1073
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05472,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 8,23
|Açılış
|: 472,05
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|12.083.514
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|17.514.214
|% -9,99
|
|ORMA
|29,56
|419.894
|% -9,99
|
|QUAGR
|24,94
|417.587.637
|% 5,50
|
|TUREX
|11,70
|276.058.015
|% -9,93
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|PGSUS
|60,80
|232.524.389
|% -3,18
|
|ODAS
|2,45
|225.708.397
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% -9,59
|
|IHLGM
|1,01
|63.496.056
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,12
|111.763.273
|% -9,45
|
|TUREX
|11,70
|276.058.015
|% -9,93
|
|QUAGR
|24,94
|417.587.637
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1836
|8,1910
|% 1,03
|
|Euro
|9,8630
|9,8762
|% 1,10
|
|Sterlin
|11,3713
|11,4283
|% 0,90
|
|Frank
|8,8902
|8,9438
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1757
|2,1866
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,14
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,23
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,24
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|-0,55
|