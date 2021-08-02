***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.08.2021 09:21
***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954034
BIST
10:571.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:578,4190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:5710,0442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:57489,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,60
|Açılış
|: 489,64
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
488,63
BIST En Aktif Hisseler10:57
|KTSKR
|24,22
|18.866.280
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|4.260.053
|% 9,95
|
|SELVA
|8,89
|26.148.058
|% 8,81
|
|BURVA
|24,74
|3.812.326
|% 7,94
|
|IDGYO
|3,21
|32.560.064
|% 7,00
|
|METUR
|6,41
|45.691.029
|% -6,01
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|KARSN
|4,36
|231.320.602
|% -4,60
|
|PKENT
|2.109,90
|83.602
|% -4,37
|
|VKING
|5,72
|2.789.158
|% -4,03
|
|KARSN
|4,36
|231.320.602
|% -4,60
|
|YKBNK
|2,39
|148.676.374
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|125.149.710
|% 0,00
|
|ASELS
|15,68
|109.938.423
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,87
|102.441.923
|% 0,25
|
|ODAS
|1,32
|98.137.727
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,39
|148.676.374
|% 0,00
|
|KARSN
|4,36
|231.320.602
|% -4,60
|
|CEMAS
|1,30
|52.683.606
|% -1,52
|
|EKGYO
|1,82
|49.000.957
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4190
|% -0,23
|
|Euro
|9,9714
|10,0442
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6889
|11,7475
|% -0,06
|
|Frank
|9,2633
|9,3191
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,22
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,13
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,64
|