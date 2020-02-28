***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822407
BIST
12:42104.839
En Yüksek
|Değişim
|: -5,05%
|| -5.579,13
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:426,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0519
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2557
En Düşük
6,1998
12:426,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0880
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:42328,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,91
|Açılış
|: 328,14
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,40
|10.895.303
|% 14,12
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,73
|17.585.465
|% 10,36
|
|OYLUM
|3,02
|5.363.710
|% 6,34
|
|AKSEN
|3,72
|10.950.807
|% 5,98
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,48
|20.160.961
|% -13,45
|
|THYAO
|11,39
|635.924.322
|% -6,26
|
|ASELS
|27,00
|446.829.098
|% -3,50
|
|GARAN
|9,46
|160.647.331
|% -7,16
|
|PETKM
|3,57
|123.335.418
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|121.330.862
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,36
|117.124.588
|% -7,48
|
|IHLGM
|1,20
|98.559.094
|% -6,98
|
|THYAO
|11,39
|635.924.322
|% -6,26
|
|YKBNK
|2,29
|121.330.862
|% -6,53
|
|ODAS
|1,92
|99.149.463
|% -5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0458
|8,0861
|% 0,94
|
|Frank
|6,4716
|6,5106
|% 1,57
|
|Riyal
|1,6616
|1,6700
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,72
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|2,17
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|1,05
|
|Çeyrek
|525
|537
|0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-2,06
|