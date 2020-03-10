***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:45
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826306
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1671
En Düşük
6,1032
18:057,0185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,27
|Açılış
|: 327,54
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.099.189
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.444
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|MARKA
|1,04
|4.060.124
|% -14,05
|
|ODAS
|1,72
|266.371.916
|% -8,02
|
|HALKB
|5,58
|247.322.397
|% -1,59
|
|VAKBN
|5,08
|235.355.387
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|ODAS
|1,72
|266.371.916
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.426.614
|% -5,19
|
|CEMAS
|1,00
|91.331.921
|% -8,26
|
|ADESE
|1,25
|98.721.790
|% -10,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9835
|8,0235
|% -0,65
|
|Frank
|6,5793
|6,6189
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-26,33
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|2,05
|