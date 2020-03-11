***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:36
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827044
BIST
16:34100.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -665,03
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:346,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:347,0207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0731
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:34330,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,27
|Açılış
|: 330,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.678.151
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.697.587
|% 19,79
|
|DEVA
|9,91
|154.709.448
|% 19,54
|
|SELEC
|7,26
|107.116.483
|% 18,05
|
|ECZYT
|10,80
|109.387.245
|% 17,52
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|758.032
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.611.860
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,48
|11.961.661
|% -14,60
|
|ALCTL
|16,08
|21.341.929
|% -14,24
|
|ASELS
|25,56
|930.489.473
|% -1,31
|
|THYAO
|9,60
|740.650.028
|% -3,71
|
|GARAN
|9,47
|437.327.541
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,13
|288.780.207
|% -13,42
|
|GSRAY
|2,29
|245.004.563
|% -10,89
|
|IHLGM
|1,10
|177.625.771
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,91
|141.095.116
|% -9,00
|
|ODAS
|1,56
|225.628.932
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|146.896.479
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,29
|245.004.563
|% -10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9848
|8,0248
|% 0,73
|
|Frank
|6,5988
|6,6385
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6441
|1,6524
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|11,99
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,32
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,25
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,15
|36,15
|-1,07
|