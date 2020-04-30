***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:45
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841587
BIST
15:34100.932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -663,69
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:346,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:347,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:34384,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 384,77
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|23.389.780
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.677.590
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.287.106
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.833.157
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.281.117
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.406.323
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.952.378
|% -9,99
|
|GARAN
|8,38
|1.029.841.181
|% -0,36
|
|THYAO
|10,66
|471.250.691
|% 0,38
|
|ASELS
|27,20
|420.724.408
|% -0,73
|
|PETKM
|3,57
|387.039.673
|% -0,83
|
|AFYON
|2,60
|326.032.762
|% 2,36
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,60
|326.032.762
|% 2,36
|
|GARAN
|8,38
|1.029.841.181
|% -0,36
|
|PETKM
|3,57
|387.039.673
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,07
|113.730.429
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7184
|8,7621
|% 0,90
|
|Frank
|7,1637
|7,2069
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,64
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,20
|
|Tam
|2.532
|2.586
|12,50
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|6,10
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
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