***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:19
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858135
BIST
11:38118.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -536,90
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
11:386,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:387,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:38400,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,67
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,80
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.739.453
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.251.498
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.999.692
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|7.111.402
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.248.156
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.477.919
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.388.340
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.607.518
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,74
|3.121.583
|% -9,24
|
|THYAO
|11,73
|1.125.346.538
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,24
|645.997.573
|% -1,75
|
|SISE
|6,43
|564.214.654
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,23
|504.435.479
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,55
|481.534.345
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,24
|645.997.573
|% -1,75
|
|KRDMD
|3,23
|504.435.479
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,55
|481.534.345
|% 5,57
|
|THYAO
|11,73
|1.125.346.538
|% 3,71
|
|SISE
|6,43
|564.214.654
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6507
|8,6941
|% 0,32
|
|Frank
|7,2926
|7,3365
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|6,16
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|
Seans Raporu
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