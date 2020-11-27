***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 13:59
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890290
BIST
14:031.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:037,8143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0574
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:039,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0632
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:03455,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,60
|Açılış
|: 455,45
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:03
|SAFKR
|13,87
|14.942.690
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.569.749
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.335.329
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,36
|1.908.475.251
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,19
|1.614.570.769
|% 5,29
|
|KRDMD
|5,20
|1.319.087.585
|% 0,39
|
|PETKM
|4,21
|1.108.385.138
|% 1,94
|
|GUBRF
|51,35
|950.685.915
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,19
|1.614.570.769
|% 5,29
|
|PETKM
|4,21
|1.108.385.138
|% 1,94
|
|KRDMD
|5,20
|1.319.087.585
|% 0,39
|
|GARAN
|9,36
|1.908.475.251
|% 0,21
|
|IHLGM
|1,30
|248.837.918
|% 2,36
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8109
|7,8143
|% -0,73
|
|Euro
|9,3147
|9,3248
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4025
|10,4547
|% -0,73
|
|Frank
|8,5982
|8,6500
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% -0,54
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,34
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|-35,26
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-17,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
14:03
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14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, KOZAA
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14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PETKM, OYAKC
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14:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 6 kaybederek (% -0.05 ) 1, 210
-
14:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, TKNSA, KERVN, GRNYO, DIRIT, SAFKR, BASCM
-
14:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, FRIGO, CASA