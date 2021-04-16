***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:13
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928696
BIST
11:261.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
11:268,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
11:269,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0684
|Açılış
|: 9,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
11:26458,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,50
|Açılış
|: 458,79
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler11:26
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|127.860.231
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,43
|4.304.937
|% -45,81
|
|SAMAT
|5,22
|2.648.299
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|9.164.325
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.473.797
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,27
|433.280.966
|% -0,55
|
|ODAS
|3,52
|339.725.034
|% -4,35
|
|TUREX
|16,08
|282.028.332
|% -7,48
|
|EREGL
|17,72
|278.399.859
|% -1,72
|
|SISE
|7,38
|220.354.558
|% -0,14
|
|ODAS
|3,52
|339.725.034
|% -4,35
|
|GARAN
|7,27
|433.280.966
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,18
|127.996.300
|% -1,36
|
|TSKB
|1,32
|58.792.497
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,25
|140.876.573
|% 2,20
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0681
|8,0734
|% 0,83
|
|Euro
|9,6687
|9,6746
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,0702
|11,1257
|% 0,58
|
|Frank
|8,7537
|8,8064
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1467
|2,1574
|% 0,81
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,09
|
Seans Raporu
11:26
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