***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2021 11:50
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983329
BIST
17:482.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,75
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:4814,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3950
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:4816,6637
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,4511
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:48839,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 19,75
|Açılış
|: 839,31
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:48
|CEOEM
|14,96
|64.466.776
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.136.677
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.315.770
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.341.059
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.705.234
|% 9,99
|
|MERIT
|30,90
|102.995.149
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|OYLUM
|7,61
|18.301.307
|% -9,51
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,56
|4.739.178.081
|% 4,34
|
|GARAN
|12,04
|3.924.308.881
|% -0,99
|
|KRDMD
|11,59
|3.326.303.841
|% -0,86
|
|SISE
|16,18
|2.706.271.611
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,82
|2.111.982.288
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,62
|1.584.457.421
|% -2,60
|
|YKBNK
|3,82
|2.111.982.288
|% -2,05
|
|TSKB
|1,64
|902.865.057
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|496.001.821
|% -3,17
|
|GARAN
|12,04
|3.924.308.881
|% -0,99
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7798
|14,7913
|% 2,74
|
|Euro
|16,6479
|16,6637
|% 2,78
|
|Sterlin
|19,4902
|19,5880
|% 2,71
|
|Frank
|15,8919
|15,9876
|% 2,47
|
|Riyal
|3,9276
|3,9473
|% 2,67
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-4,90
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,78
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|-0,57
|