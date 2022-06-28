***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:39
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039781
BIST
17:252.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -33,94
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.495
17:2516,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0695
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:2517,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0750
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:25974,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,08
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BMSCH
|10,34
|91.480.918
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.630.273
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.052.720
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.695.184
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,38
|99.423.169
|% -7,85
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,30
|146.022.961
|% -6,95
|
|KRTEK
|19,81
|17.880.522
|% -5,40
|
|THYAO
|49,06
|4.944.420.215
|% -1,01
|
|SISE
|21,78
|1.440.014.871
|% 0,55
|
|EREGL
|27,68
|1.260.258.661
|% -0,57
|
|SAHOL
|20,20
|1.183.939.336
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,87
|995.708.435
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,51
|934.029.663
|% -3,01
|
|ODAS
|3,08
|572.601.068
|% -2,22
|
|EKGYO
|2,63
|468.213.913
|% 1,94
|
|TSKB
|2,09
|356.973.610
|% -1,42
|
|AKBNK
|8,35
|939.434.868
|% -1,88
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5867
|16,5954
|% 0,42
|
|Euro
|17,4304
|17,4514
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,2206
|20,3220
|% 0,02
|
|Frank
|17,2845
|17,3886
|% 0,39
|
|Riyal
|4,4108
|4,4330
|% 0,45
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.508
|6.615
|23,00
|
|Yarım
|3.190
|3.235
|11,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,50
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 83 kaybederek (% -1.41 ) 2, 715
-
17:40XU100
Endeks 2, 498 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 29, 834.00 milyon TL de
-
17:39MNDRS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 159, 084 adet işlem
-
17:38KRDMA
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 131 adet işlem
-
17:37PCILT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 141 adet işlem