***ODAS* *GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.08.2021 09:18
***ODAS******GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRNYO, ODAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,01 TL Teorik Fiyat: 2,28 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ODAS.E %133,33333 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,334 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954032
BIST
10:361.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:368,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:3610,0283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:36490,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,92
|Açılış
|: 490,26
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
489,82
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KTSKR
|24,22
|18.548.126
|% 9,99
|
|IDGYO
|3,27
|22.829.521
|% 9,00
|
|SELVA
|8,89
|23.040.198
|% 8,81
|
|TSGYO
|2,96
|11.434.604
|% 6,86
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,40
|33.773.764
|% -6,16
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|VKING
|5,65
|2.089.380
|% -5,20
|
|KARSN
|4,39
|170.451.744
|% -3,94
|
|SANFM
|22,04
|994.598
|% -3,16
|
|KARSN
|4,39
|170.451.744
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,41
|126.337.498
|% 0,84
|
|GARAN
|8,52
|116.441.478
|% 0,00
|
|SISE
|7,67
|90.450.199
|% 1,05
|
|ASELS
|15,74
|83.905.269
|% 1,48
|
|ODAS
|1,35
|73.707.365
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,41
|126.337.498
|% 0,84
|
|KARSN
|4,39
|170.451.744
|% -3,94
|
|CEMAS
|1,33
|39.126.975
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|47.209.176
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4194
|8,4247
|% -0,16
|
|Euro
|9,9998
|10,0297
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,7206
|11,7794
|% 0,21
|
|Frank
|9,2859
|9,3419
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2441
|2,2554
|% 0,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,58
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|0,00
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|-0,63
|
Seans Raporu
10:34
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10:45IDGYO
Yüzde 9.33 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 204, 806 adet işlem
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10:44IDGYO
Yüzde 9.00 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 011, 373 adet işlem
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10:43XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 1, 892.00 milyon TL de
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10:43SELVA
Yüzde 9.30 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 597, 896 adet işlem
-
10:42CEOEM
Yüzde 6.09 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 960 adet işlem