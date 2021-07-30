***ODAS* *GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ODAS******GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GRNYO, ODAS02.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGARANTI YAT. ORT. GRNYO 0,01 0,01Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaODAS ELEKTRIK ODAS 133,33333 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953267BIST