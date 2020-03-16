***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 17:44
***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulkadir Bahattin Özal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829475
BIST
17:2987.655
En Yüksek
|Değişim
|: -8,32%
|| -7.950,67
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:296,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0873
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:297,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1076
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:29304,36
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -7,03
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,12
|12.221.456
|% 5,66
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|MAVI
|37,80
|4.841.246
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|51.928.083
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.239.995
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|26.986.071
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.905.918
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|709.704.331
|% -9,98
|
|THYAO
|8,27
|648.448.959
|% -9,52
|
|GARAN
|8,14
|561.102.110
|% -9,66
|
|YKBNK
|2,02
|216.156.123
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|208.166.806
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|216.156.123
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,10
|88.129.297
|% -8,33
|
|THYAO
|8,27
|648.448.959
|% -9,52
|
|ODAS
|1,25
|94.262.137
|% -9,42
|
|KRDMD
|1,88
|139.573.678
|% -8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8210
|7,8602
|% 0,95
|
|Frank
|6,7397
|6,7803
|% 1,71
|
|Riyal
|1,7021
|1,7106
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-45,65
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,96
|12,99
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,37
|
|B. Petrol
|30,56
|30,56
|-3,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9944, 18 kaybederek (% -8.58 ) 105, 905
-
17:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, THYAO
-
17:37XU100
Endeks 87, 352 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 63 altında . İşlem hacmi 5, 505.00 milyon TL de
-
17:32XU100
Endeks 87, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 46 altında . İşlem hacmi 5, 454.00 milyon TL de
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TAVHL, AKBNK