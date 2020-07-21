***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2020 19:24
***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861034
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0302
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8236
18:057,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,57
|Açılış
|: 404,26
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6800
|8,7236
|% 0,29
|
|Frank
|7,2914
|7,3353
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,97
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.649
|26,20
|
|Tam
|2.707
|2.718
|27,00
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,95
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 440 adet işlem
-
17:58ORGE
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 209 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 024, 549 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 117, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 22, 526.00 milyon TL de
-
17:56AKSA
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 613 adet işlem