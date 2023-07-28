***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2023 17:29
***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan Aytaç Cici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176539
BIST
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18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0597
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1540
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.698,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|5.890,30
|75.361.084
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|2.022.733
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.943.570
|% 10,00
|
|AVHOL
|128,90
|10.754.900
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.423.768
|% -9,99
|
|OYAYO
|40,56
|51.877.622
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.438.389
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.373.786.585
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.227.720.783
|% 2,84
|
|YKBNK
|14,01
|10.561.596.874
|% 6,22
|
|SAHOL
|57,65
|6.074.543.838
|% 5,10
|
|KOZAL
|27,92
|6.051.224.268
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.750.167.217
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,01
|10.561.596.874
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,50
|5.475.324.319
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,14
|1.380.236.231
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,06
|5.196.270.797
|% 4,80
|
|PETKM
|17,57
|5.659.526.683
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9318
|26,9618
|% 0,22
|
|Euro
|29,7009
|29,7081
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,5511
|34,7244
|% 0,55
|
|Frank
|30,9248
|31,1111
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1619
|7,1979
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|15,02
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,87
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.067
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.525
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,15
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem