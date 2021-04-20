***ODAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
20.04.2021 11:03
***ODAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi Spk İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ODAS
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 300.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929547
BIST
12:481.348
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,50
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:488,2001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0929
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:489,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0995
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
12:48468,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,48
|Açılış
|: 468,30
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:48
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.552.060
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|75.859.105
|% 9,25
|
|JANTS
|771,30
|50.429.884
|% 8,71
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.765.612
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|38.308.597
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.330.535
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.056.518
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|691.544.849
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|503.544.167
|% -1,69
|
|EREGL
|18,16
|483.611.518
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,16
|341.319.215
|% -0,56
|
|THYAO
|11,11
|247.827.487
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,07
|226.844.379
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|691.544.849
|% -2,13
|
|ODAS
|2,48
|189.138.461
|% -8,82
|
|GARAN
|6,97
|503.544.167
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|119.359.082
|% -0,54
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1985
|8,2001
|% 1,15
|
|Euro
|9,8594
|9,8684
|% 1,02
|
|Sterlin
|11,3713
|11,4283
|% 0,90
|
|Frank
|8,8890
|8,9426
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1775
|2,1884
|% 1,01
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,56
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.083
|3.163
|41,12
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|19,89
|
|Çeyrek
|747
|765
|9,95
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|-0,95
|