***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 16:42
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton Türkiye)
seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854132
BIST
18:00116.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.603,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:006,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 41,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 42,0300
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:007,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3800
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:003,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,98
|
|Önceki Kapanış
|: 3,97
|
4,00
En Düşük
3,92
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|52.713.305
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.088.483
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|188.434.601
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.765.912
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.850.378
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|ULAS
|5,08
|5.998.948
|% -6,27
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|CEOEM
|4,36
|104.383.441
|% -4,39
|
|AKMGY
|38,38
|15.289.224
|% -3,86
|
|GARAN
|8,36
|1.259.972.511
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,28
|1.009.367.404
|% 2,88
|
|KARSN
|3,35
|987.600.962
|% 9,84
|
|EKGYO
|2,07
|908.375.825
|% 2,48
|
|THYAO
|12,24
|857.634.631
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,07
|908.375.825
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.323.014
|% 9,68
|
|KARSN
|3,35
|987.600.962
|% 9,84
|
|ALBRK
|1,76
|448.507.020
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|786.937.609
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5259
|8,5687
|% 0,10
|
|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|7,60
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,34
|