***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 17:08
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945151
BIST
17:111.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:118,6785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:1110,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0747
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:11491,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,89
|Açılış
|: 491,67
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FADE
|22,44
|60.200.391
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.807
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.827.671
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.095.399
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.601.027
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,56
|6.867.080
|% -8,87
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|ADEL
|25,52
|14.917.096
|% -7,67
|
|GARAN
|8,34
|1.073.380.882
|% 1,09
|
|THYAO
|13,51
|731.726.815
|% 0,90
|
|KUTPO
|61,40
|639.071.220
|% 2,76
|
|SASA
|27,42
|388.080.472
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,32
|364.836.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|287.868.433
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|307.018.237
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.073.380.882
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|364.836.537
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|82.686.647
|% -0,78
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6750
|8,6785
|% -0,63
|
|Euro
|10,2924
|10,3229
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,9696
|12,0296
|% -0,69
|
|Frank
|9,3530
|9,4094
|% -0,94
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,60
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,56
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|-7,00
|
|Tam
|3.235
|3.319
|-8,48
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-4,11
|
|Çeyrek
|784
|803
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,40
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 7 kaybederek (% -0.45 ) 1, 476
-
17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
17:25OZRDN
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 213, 509 adet işlem
-
17:22MERKO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 488, 507 adet işlem
-
17:21MERKO
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 475, 365 adet işlem