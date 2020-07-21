***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
21.07.2020 08:21
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 dönemi Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860605
BIST
10:28120.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 766,91
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:286,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:287,8459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:28401,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,07
|Açılış
|: 401,76
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.528.129
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|1.887.226
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|245.490
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.055.497
|% 9,98
|
|DITAS
|27,84
|1.065.591
|% -7,51
|
|LUKSK
|20,84
|130.354
|% -6,63
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,31
|154.239.740
|% 0,43
|
|ASELS
|33,32
|118.655.203
|% 0,54
|
|ODAS
|2,90
|104.706.497
|% 1,40
|
|GUSGR
|5,35
|102.659.216
|% -1,29
|
|GOZDE
|6,31
|95.411.484
|% 6,59
|
|EKGYO
|2,31
|154.239.740
|% 0,43
|
|TSKB
|1,28
|66.415.818
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,83
|68.564.376
|% 1,67
|
|ODAS
|2,90
|104.706.497
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,69
|58.286.512
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6874
|8,7310
|% 0,38
|
|Frank
|7,2837
|7,3276
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,29
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.607
|2.631
|7,50
|
|Tam
|2.686
|2.699
|7,80
|
|Yarım
|1.304
|1.320
|3,80
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,34
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,48
|0,10
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|0,34
|
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