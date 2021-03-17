***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
17.03.2021 09:49
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
../../...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Hidro Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretim
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
615.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.03.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
307.500
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
307.500
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
50
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
50
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00903
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,03215
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918591
BIST