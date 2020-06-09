***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.283 14.875.840 843.864.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -34.601 -34.601Transferler0 -251.539.858 251.539.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)173.951.674 173.951.674Dönem Karı (Zararı)-108.475.546 -108.475.546 -14.156.648 -122.632.194Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.601 0 0Sermaye Arttırımı158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.180 -88.802 639.252 21.868.966 -128.254.327 -108.475.546 894.429.811 719.192 895.149.003Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-186.478.476 186.478.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)-147.568.291 -147.568.289 -10.530.270 -158.098.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.088 -7.088 -7.088Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -283.614 73.676.389 21.868.966 -314.732.799 -147.568.291 922.523.260 -24.324.825 898.198.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-129.294.598 -107.921.865Dönem Karı (Zararı)-147.568.291 -108.475.546Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -147.556.130 -108.602.001Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 -12.161 126.455Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler65.785.960 57.338.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 22.736.979 23.392.664Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -32.713 -205.012Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -32.713 -205.012Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.980.529 -26.659.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 769.845 765.668Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.210.684 112.399Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 -27.540.368Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 3.254Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler60.864.166 82.010.737Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -86.882.849 -3.920.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 155.938.784 72.460.481Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 3.435.154 21.783.315Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -11.626.923 -8.312.720Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -4.623.156 -7.043.014Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -764Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -764Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 -4.609.575 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 -10.530.270 -14.156.649İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.505.179 -56.750.633Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.827.424 -53.826.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -14.827.424 -53.826.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.561.374 -525.759İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.885.203 -4.412.121İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.676.171 3.886.362Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -20.253.428 5.055.672Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.937.877 -3.421.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -30.978.144 -26.130.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -30.978.144 -26.130.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -8.775.117 860.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.387.755 1.897.713İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.265.411 2.409.793İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.653.166 -512.080Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -32.480.850 -1.826.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.921.280 21.165.932Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 100.349.360 45.681.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -33.428.080 -24.515.431Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-129.287.510 -107.887.264Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -7.088 -34.601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.829.729 -29.684.505Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 58.308 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 58.308 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.888.037 -29.684.505Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.041.059 -26.900.387Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -10.846.978 -2.784.118FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.383.859 148.029.113Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 264.053.480 28.158.724Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.587.448 168.405.000Kredilerden Nakit Girişleri37 151.104.827 168.405.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 1.482.621 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-259.183.863 -47.068.260Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -244.266.872 -36.568.732İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -14.560.852 -10.499.528Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -356.139 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -73.206 -1.466.351YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.259.532 10.422.743NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.259.532 10.422.743DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.355.919 7.133.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.615.451 17.556.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 26.615.450 16.355.919Ticari Alacaklar6-7 143.290.971 131.834.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 143.290.971 131.834.270Diğer Alacaklar6-9 57.297.230 55.209.315İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 37.939.184 36.053.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.358.046 19.155.334Stoklar10 163.590.973 143.337.545Peşin Ödenmiş Giderler12 30.978.456 27.411.475İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 30.978.456 27.411.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 154.854 0Diğer Dönen Varlıklar29 161.134.468 178.951.670İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 161.134.468 178.951.670ARA TOPLAM583.062.402 553.100.194Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 563.144 575.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR583.625.546 553.675.499DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 2.087.318 645.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.087.318 645.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 6.745.110 2.135.535Maddi Duran Varlıklar14 2.464.087.343 2.478.541.012Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 71.678.859 62.132.440Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 71.678.859 62.132.440Peşin Ödenmiş Giderler12 5.131.293 3.760.397İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.131.293 3.760.397Ertelenmiş Vergi Varlığı40 37.937.289 32.200.012Diğer Duran Varlıklar29 102.913.487 98.705.488İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 102.913.487 98.705.488TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.690.580.699 2.678.120.461TOPLAM VARLIKLAR3.274.206.245 3.231.795.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 64.096.469 66.508.048İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 64.096.469 66.508.048Banka Kredileri47 56.140.167 59.659.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 7.956.302 6.848.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 654.641.946 586.803.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 654.641.946 586.803.729Banka Kredileri47 654.641.946 586.803.729Diğer Finansal Yükümlülükler47 73.499.805 92.330.497Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 73.499.805 92.330.497Ticari Borçlar6-7 245.505.802 288.073.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 245.505.802 288.073.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.890.224 16.895.496Diğer Borçlar6-9 30.439.147 31.978.245İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 7.190.606 9.456.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 23.248.541 22.522.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 72.007.493 104.488.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 72.007.493 104.488.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-29 1.210.684 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29 1.210.684 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 39.982.700 33.950.286İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 39.982.700 33.950.286ARA TOPLAM1.190.274.270 1.222.178.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.190.274.270 1.222.178.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.090.789.083 1.128.098.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.090.789.083 1.128.098.571Banka Kredileri47 1.087.881.622 1.124.009.826Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 2.907.461 4.088.745Diğer Borçlar6-9 8.567.780 5.678.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.567.780 5.678.453Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 4.495.801 3.725.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 4.310.757 3.540.912Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 78.510.419 77.396.298Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 3.370.457 2.467.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.370.457 2.467.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.185.733.540 1.217.367.028TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.376.007.810 2.439.545.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 922.523.260 806.045.160Ödenmiş Sermaye30 600.000.000 294.742.950Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 60.094.073 28.260.507Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -26.340.830 -26.340.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.562.889 728.569.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -283.614 -276.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 73.676.388Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -314.732.799 -128.254.325Net Dönem Karı veya Zararı41 -147.568.291 -186.478.473Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -24.324.825 -13.794.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR898.198.435 792.250.605TOPLAM KAYNAKLAR3.274.206.245 3.231.795.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 195.170.253 145.196.250Satışların Maliyeti28-31 -166.842.078 -147.314.921TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.328.175 -2.118.671BRÜT KAR (ZARAR)28.328.175 -2.118.671Genel Yönetim Giderleri33 -7.216.573 -4.804.031Pazarlama Giderleri33 -142.158 -1.253.766Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 22.985.492 27.227.583Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -39.750.256 -36.206.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.204.680 -17.155.755Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.661.270 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.865.950 -17.156.519Finansman Gelirleri37 66.910.618 129.425.084Finansman Giderleri37 -238.484.122 -242.060.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-162.707.554 -129.791.906Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.621.156 7.033.256Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 4.621.156 7.033.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-158.086.398 -122.758.650DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 -12.163 126.455DÖNEM KARI (ZARARI)-158.098.561 -122.632.195Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -10.530.270 -14.156.648Ana Ortaklık Payları30 -147.568.291 -108.475.547Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.089 -34.601Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -9.088 -44.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 1.999 9.759Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.999 9.759Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.089 -34.601TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-158.105.650 -122.666.796Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.530.742 -14.160.642Ana Ortaklık Payları-147.574.908 -108.506.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850357BIST