***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.283 14.875.840 843.864.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -39.139 -39.139Transferler0 -251.539.858 251.539.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)173.951.674 173.951.674Dönem Karı (Zararı)-60.670.779 -60.670.779 -17.967.676 -78.638.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.139 0 0Sermaye Arttırımı158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.180 -93.340 639.252 21.868.966 -128.254.327 -60.670.779 942.230.042 -3.091.836 939.138.206Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.156 -13.794.553 792.250.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-186.478.476 186.478.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)-510.217.481 -510.217.481 -4.197.041 -514.414.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-175.344 -175.344 -175.344Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-11.294.688 -11.294.688 7.724.689 -3.569.999Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -451.870 639.252 21.868.966 -326.027.486 -510.217.481 548.411.127 -10.266.909 538.144.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.003.767 51.682.109Dönem Karı (Zararı)-510.217.481 -60.670.779Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -510.220.343 -60.727.689Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 2.862 56.910Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler431.617.934 123.516.523Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 68.898.354 71.230.533Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.833.009 -427.314Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.833.009 -427.314Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.362.567 3.038.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.071.245 1.838.923Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.291.322 1.189.638Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 9.762Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-32.867.418 75.480.608Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -52.520.283 -69.934.272Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 16.899.489 163.423.102Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 60.509.848 5.458.748Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -57.756.472 -23.466.970Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 426.834.454 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 46.973 -7.837.950Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4-30 -39.017.651 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 3.527.646 -17.967.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler69.771.124 -11.124.496Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.382.265 -12.071.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.382.265 -12.071.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -15.477.746 -33.881.263İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.985.681 -36.922.242İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -19.463.427 3.040.979Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -68.052.132 -18.575.571Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.886.511 -11.267.199Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 28.162.122 7.404.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 28.162.122 7.404.487Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -8.775.894 6.623.445Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.957.438 27.591.310İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 60.779.260 12.640.600İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.178.178 14.950.710Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -49.752.313 26.006.825İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.205.403 -2.955.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 138.525.663 18.788.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -33.320.260 -21.744.104Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.828.423 51.721.248Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -175.344 -39.139YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-80.053.593 -90.023.763Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 334.264 38.768Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 334.264 38.768Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.387.857 -90.062.531Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -60.566.377 -84.272.684Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -19.821.480 -5.789.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.844.082 49.344.661Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 264.053.480 173.951.674Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri588.226.831 247.855.082Kredilerden Nakit Girişleri37 560.406.093 237.561.928Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 27.820.738 10.293.154Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-764.759.540 -370.205.039Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -720.009.981 -282.492.334İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 -51.575.016Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -44.741.942 -36.137.689Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -7.617 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 323.311 -2.257.056YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.213.278 11.003.007NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.213.278 11.003.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.355.919 7.133.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.142.641 18.136.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 15.142.641 16.355.919Ticari Alacaklar6-7 90.982.514 131.834.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 90.982.514 131.834.270Diğer Alacaklar6-9 51.091.365 55.209.315İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 32.068.300 36.053.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.023.065 19.155.334Stoklar10 211.389.677 143.337.545Peşin Ödenmiş Giderler12 20.448.528 12 20.448.528 27.411.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 512.866 0Diğer Dönen Varlıklar29 102.016.122 178.951.670İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 102.016.122 178.951.670ARA TOPLAM491.583.713 553.100.194Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 578.167 575.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR492.161.880 553.675.499DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 2.132.437 645.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.132.437 645.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 29.858.498 2.135.535Maddi Duran Varlıklar14 2.474.186.465 2.478.541.012Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 77.642.226 62.132.440Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 77.642.226 62.132.440Peşin Ödenmiş Giderler12 6.836.833 3.760.397İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.836.833 3.760.397Ertelenmiş Vergi Varlığı40 31.558.785 32.200.012Diğer Duran Varlıklar29 89.119.929 98.705.488İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 89.119.929 98.705.488TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.711.335.173 2.678.120.461TOPLAM VARLIKLAR3.203.497.053 3.231.795.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 64.570.010 66.508.048İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 64.570.010 66.508.048Banka Kredileri47 55.519.132 59.659.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 9.050.878 6.848.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 781.724.481 586.803.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 781.724.481 586.803.729Banka Kredileri47 781.724.481 586.803.729Diğer Finansal Yükümlülükler47 74.638.644 92.330.497Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 74.638.644 92.330.497Ticari Borçlar6-7 273.125.144 288.073.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 273.125.144 288.073.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 9.190.847 16.895.496Diğer Borçlar6-9 94.960.009 31.978.245İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 70.235.277 9.456.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 24.724.732 22.522.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 54.736.030 104.488.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 54.736.030 104.488.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 672.607 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-29 1.291.322 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29 1.291.322 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 16.899.489 33.950.286İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 16.899.489 33.950.286ARA TOPLAM1.371.808.583 1.222.178.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.371.808.583 1.222.178.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.203.432.767 1.128.098.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.203.432.767 1.128.098.571Banka Kredileri47 1.201.223.367 1.124.009.826Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 2.209.400 4.088.745Diğer Borçlar6-9 6.007.976 5.678.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.007.976 5.678.453Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 4.797.201 3.725.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 4.612.157 3.540.912Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 76.802.044 77.396.298Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 2.504.264 2.467.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.504.264 2.467.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.293.544.252 1.217.367.028TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.665.352.835 2.439.545.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 548.411.127 806.045.160Ödenmiş Sermaye30 600.000.000 294.742.950Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 60.094.073 28.260.507Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -26.340.830 -26.340.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.394.633 728.569.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -451.870 -276.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 73.676.388Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -326.027.486 -128.254.325Net Dönem Karı veya Zararı41 -510.217.481 -186.478.473Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -10.266.909 -13.794.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR538.144.218 792.250.605TOPLAM KAYNAKLAR3.203.497.053 3.231.795.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 705.392.508 732.276.683 226.780.734 260.863.238Satışların Maliyeti28-31 -525.274.676 -615.986.950 -169.867.486 -208.212.948TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)180.117.832 116.289.733 56.913.248 52.650.290BRÜT KAR (ZARAR)180.117.832 116.289.733 56.913.248 52.650.290Genel Yönetim Giderleri33 -21.994.530 -15.599.836 -7.156.287 -5.639.237Pazarlama Giderleri33 -10.450.477 -3.197.737 -9.004.452 -1.696.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 34.778.255 33.629.914 6.206.099 -4.231.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -63.286.009 -42.435.916 -12.131.565 -423.722ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)119.165.071 88.686.158 34.827.043 40.659.313Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 368.270 0 316.575 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -3.889 0 -3.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 12.695.625 33.742 3.264.981 -39.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.228.966 88.716.011 38.408.599 40.616.853Finansman Gelirleri37 77.436.692 309.556.415 7.427.584 113.896.064Finansman Giderleri37 -723.314.005 -484.794.703 -330.909.243 -110.635.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-513.648.347 -86.522.277 -285.073.060 43.877.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-769.037 7.826.911 -2.489.440 956.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -672.607 0 -378.107 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -96.430 7.826.911 -2.111.333 956.255SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-514.417.384 -78.695.366 -287.562.500 44.833.577DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 2.862 56.911 25.083 -41.423DÖNEM KARI (ZARARI)-514.414.522 -78.638.455 -287.537.417 44.792.154Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -4.197.041 -17.967.676 10.507.444 78.763Ana Ortaklık Payları30 -510.217.481 -60.670.779 -298.044.861 44.713.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-175.345 39.138 127.946 20.480Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -224.801 50.178 164.034 26.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 49.456 -11.040 -36.088 -5.778Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi49.456 -11.040 -36.088 -5.778Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-175.345 39.138 127.946 20.480TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-514.589.867 -78.599.317 -287.409.471 44.812.634Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.198.472 -17.958.734 10.525.671 84.978Ana Ortaklık Payları-510.391.395 -60.640.583 -297.935.142 44.727.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887551BIST