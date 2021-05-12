***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-186.478.476 186.478.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-147.568.289 -147.568.289 -10.530.270 -158.098.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.088 -7.088 -7.088Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 -73.037.136 264.053.482 264.053.482Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -283.614 639.252 21.868.966 -314.732.799 -147.568.289 922.523.259 -24.324.825 898.198.434Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.718 795.824.434 -7.639.047 788.185.387Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-246.670.718 246.670.718 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-190.753.838 -190.753.838 -4.730.984 -195.484.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-136.394 -136.394 -136.394Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış351.110 351.110 -351.110 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -781.503 639.252 21.868.966 -573.223.311 -190.753.838 605.285.312 -12.721.141 592.564.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.068.261 -129.294.598Dönem Karı (Zararı)-190.753.838 -147.568.291Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -190.767.897 -147.556.130Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 14.059 -12.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.397.184 65.785.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 24.853.737 22.736.979Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.362 -32.713Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.362 -32.713Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.007.408 1.980.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 611.733 769.845Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.395.675 1.210.684Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler114.433.847 60.864.166Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -61.498.936 -86.882.849Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 170.391.827 155.938.784Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 7.170.528 3.435.154Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -1.629.572 -11.626.923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -11.164.459 -4.623.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 0 -4.609.575Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 -4.730.987 -10.530.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.575.213 -47.505.179Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.597.346 -14.827.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.684.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 23.087.116 -14.827.424Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 25.360.527 -3.561.374İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 29.233.555 -1.885.203İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.873.028 -1.676.171Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -29.624.887 -20.253.428Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.527.092 -4.937.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.222.989 -30.978.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.739.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.516.582 -30.978.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -370.329 -8.775.117Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.437.529 1.387.755İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -15.631.339 -2.265.411İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.193.810 3.653.166Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 9.775.997 -32.480.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.377.543 66.921.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 25.257.053 100.349.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -42.634.596 -33.428.080Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-96.931.867 -129.287.510Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -136.394 -7.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.264.664 -17.829.729Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 58.308Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 58.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.547.646 -17.888.037Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.221.326 -7.041.059Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.326.320 -10.846.978FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.252.718 157.383.858Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 264.053.480Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri171.407.240 152.587.448Kredilerden Nakit Girişleri37 125.091.840 151.104.827Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 46.305.071 1.482.621Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.573.719 -259.183.863Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -35.118.152 -244.266.872İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -16.973.325 -14.560.852Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -482.242 -356.139Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -1.580.803 -73.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.919.793 10.259.531NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.919.793 10.259.531DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.431.240 16.355.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.351.033 26.615.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 27.351.033 15.431.240Ticari Alacaklar6-7 162.776.859 159.705.970İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30.684.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 132.092.397 159.705.970Diğer Alacaklar6-9 33.419.880 61.308.182İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.592.896 40.826.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 21.826.984 20.481.731Stoklar10 223.337.130 193.712.243Peşin Ödenmiş Giderler12 28.901.871 20.118.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 28.901.871 20.118.368Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 25.647 339.428Diğer Dönen Varlıklar29 83.919.662 64.895.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 83.919.662 64.895.761ARA TOPLAM559.732.082 515.511.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 610.978 596.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR560.343.060 516.108.111DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 1.238.527 1.352.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.238.527 1.352.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 30.961.339 27.264.636Maddi Duran Varlıklar14 2.505.621.759 2.521.085.578Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.213.897 4.609.858Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-10 79.870.049 80.599.342Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 79.870.049 80.599.342Peşin Ödenmiş Giderler12 3.422.712 4.679.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.422.712 4.679.123Ertelenmiş Vergi Varlığı40 182.764.822 171.470.932Diğer Duran Varlıklar29 92.733.656 78.912.655İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 92.733.656 78.912.655TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.900.826.761 2.889.974.585TOPLAM VARLIKLAR3.461.169.821 3.406.082.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 124.662.842 108.275.649İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 124.662.842 108.275.649Banka Kredileri47 118.056.320 100.638.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 6.606.522 7.637.538Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 475.223.159 420.115.199İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 475.223.159 420.115.199Banka Kredileri47 475.223.159 420.115.199Diğer Finansal Yükümlülükler47 116.747.871 78.263.971Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 116.747.871 78.263.971Ticari Borçlar6-7 283.911.968 275.414.380İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15.739.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 268.172.397 275.414.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 5.823.673 5.582.269Diğer Borçlar6-9 104.119.720 118.810.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 79.496.580 95.127.919İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 24.623.140 23.682.372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 59.688.500 49.912.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 59.688.500 49.912.503Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 55.430 803.764Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 6.798.890 6.510.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 4.403.215 4.045.253Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.395.675 2.465.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 41.202.171 39.996.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 41.202.171 39.996.040ARA TOPLAM1.218.234.224 1.103.684.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.218.234.224 1.103.684.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.624.435.358 1.487.972.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.624.435.358 1.487.972.037Banka Kredileri47 1.624.435.358 1.487.422.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 0 549.788Diğer Borçlar6-9 11.676.603 12.327.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.676.603 12.327.731Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 1.862.695 1.460.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.677.651 1.275.937Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 10.784.542 10.655.111Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 1.612.228 1.796.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.612.228 1.796.551TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.650.371.426 1.514.212.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.868.605.650 2.617.897.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 605.285.312 795.824.435Ödenmiş Sermaye30 600.000.000 600.000.000Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 60.094.073 60.094.073Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -41.404.830 -41.404.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.065.000 728.201.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -781.503 -645.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 639.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -573.223.311 -326.903.703Net Dönem Karı veya Zararı41 -190.753.838 -246.670.717Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -12.721.141 -7.639.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR592.564.171 788.185.391TOPLAM KAYNAKLAR3.461.169.821 3.406.082.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 277.158.560 195.170.253Satışların Maliyeti28-31 -219.022.573 -166.842.078TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.135.987 28.328.175BRÜT KAR (ZARAR)58.135.987 28.328.175Genel Yönetim Giderleri33 -6.929.439 -7.216.573Pazarlama Giderleri33 -1.865.789 -142.158Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 9.899.481 22.985.492Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -14.243.393 -39.750.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.996.847 4.204.680Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 365.997 51.695Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 1.464.144 4.609.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.826.988 8.865.950Finansman Gelirleri37 35.191.765 66.910.618Finansman Giderleri37 -288.595.682 -238.484.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-206.576.929 -162.707.554Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.078.048 4.621.156Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -55.430 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 11.133.478 4.621.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-195.498.881 -158.086.398DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 14.059 -12.161DÖNEM KARI (ZARARI)-195.484.822 -158.098.559Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -4.730.984 -10.530.270Ana Ortaklık Payları30 -190.753.838 -147.568.289Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar136.394 -7.089Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 174.864 -9.088Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.470 1.999Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi40 -38.470 1.999Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.394 -7.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.348.428 -158.105.648Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.727.683 -10.530.742Ana Ortaklık Payları-190.620.745 -147.574.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936400BIST