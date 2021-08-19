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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 18:30



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
40 -263.373 -294.500 -207.943 -294.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.701.151 2.014.903 -9.432.327 -2.606.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.236.879 -226.854.883 -25.737.997 -68.768.484
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 66.849 -22.221 52.790 -10.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.170.030 -226.877.104 -25.685.207 -68.778.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -49.746.870 -14.704.485 -45.015.886 -4.174.215
Ana Ortaklık Payları
30 -171.423.160 -212.172.619 19.330.679 -64.604.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
168.170 -303.291 31.776 -296.203
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 218.403 -388.835 43.539 -379.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40 -50.233 85.544 -11.763 83.544
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-50.233 85.544 -11.763 83.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.170 -303.291 31.776 -296.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221.001.860 -227.180.395 -25.653.431 -69.074.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.709.044 -14.724.142 -44.981.361 -4.193.400
Ana Ortaklık Payları
-171.292.816 -212.456.253 19.327.930 -64.881.347



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959394


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Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 -0,25  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,01  
B. Petrol 66,19 66,19 -2,04  
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