***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler40 -263.373 -294.500 -207.943 -294.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.701.151 2.014.903 -9.432.327 -2.606.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-221.236.879 -226.854.883 -25.737.997 -68.768.484DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 66.849 -22.221 52.790 -10.060DÖNEM KARI (ZARARI)-221.170.030 -226.877.104 -25.685.207 -68.778.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -49.746.870 -14.704.485 -45.015.886 -4.174.215Ana Ortaklık Payları30 -171.423.160 -212.172.619 19.330.679 -64.604.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar168.170 -303.291 31.776 -296.203Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 218.403 -388.835 43.539 -379.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40 -50.233 85.544 -11.763 83.544Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-50.233 85.544 -11.763 83.544Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.170 -303.291 31.776 -296.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-221.001.860 -227.180.395 -25.653.431 -69.074.747Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49.709.044 -14.724.142 -44.981.361 -4.193.400Ana Ortaklık Payları-171.292.816 -212.456.253 19.327.930 -64.881.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959394BIST