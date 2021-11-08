***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 -186.478.476 186.478.476Dönem Karı (Zararı)-510.217.481 -510.217.481 -4.197.041 -514.414.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-175.344 -75.344 -75.344Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 -73.037.136 264.053.482 264.053.482Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-11.294.688 -11.294.688 7.724.689 -3.569.999Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -451.870 639.252 21.868.966 -326.027.487 -510.217.481 548.411.123 -10.266.907 538.144.216Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.719 795.824.433 -7.639.047 788.185.386Transferler-246.670.718 246.670.719Dönem Karı (Zararı)-121.752.110 -121.752.110 -40.144.457 -161.896.567Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.963.895 -4.963.895 -4.963.895Sermaye Arttırımı800.000.000 198.763.689 998.763.689 74.349.000 1.073.112.689Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-2.699.659 27.075.376 24.375.717 -26.659.684 -2.283.967Dönem Sonu Bakiyeler1.400.000.000 258.857.762 -44.104.489 728.846.503 -5.609.004 639.252 21.868.966 -546.499.045 -121.752.110 1.692.247.835 -94.187 1.692.153.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.760.520 -9.003.767Dönem Karı (Zararı)-121.752.110 -510.217.481Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -121.865.195 -510.220.343Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 113.085 2.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler203.899.251 431.617.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 72.816.664 68.898.354Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.946.456 1.833.009Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.946.456 1.833.009Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.270.286 2.362.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.405.755 1.071.245Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.864.531 1.291.322Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-66.347.602 -32.867.418Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -114.635.183 -52.520.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 57.656.434 16.899.489Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 4.667.970 60.509.848Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -14.036.823 -57.756.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 209.392.073 426.834.454Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -49.099.200 46.973Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 -2.699.659 -39.017.651Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 27.075.376 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 7.544.857 3.527.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-214.943.766 69.771.124Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.081.901 -3.382.265İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -13.326.196 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 14.408.097 -3.382.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -6.919.162 -15.477.746İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -920.316 3.985.681İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.998.846 -19.463.427Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -69.398.210 -68.052.132Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.262.483 3.886.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.673.150 28.162.122İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)699.297 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -15.372.447 28.162.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.444.534 -8.775.894Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.304.577 77.957.438İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -57.210.959 60.779.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 26.906.382 17.178.178Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 28.176.132 -49.752.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125.613.717 105.205.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -87.088.707 138.525.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -38.525.010 -33.320.260Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-132.796.625 -8.828.423Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -4.963.895 -175.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-75.370.329 -80.053.593Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 334.264Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 334.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.692.082 -80.387.857Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -68.166.742 -60.566.377Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -7.525.340 -19.821.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -961.229 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI509.700.949 87.844.082Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 998.763.689 264.053.480Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri175.730.396 588.226.831Kredilerden Nakit Girişleri47 52.589.805 560.406.093İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri47 123.140.591 27.820.738Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-664.699.335 -764.436.229Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -448.658.943 -720.009.981İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -44.805.000 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları47 -162.673.204 -44.741.941Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -8.562.188 315.693Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20-47 -93.801 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)296.570.100 -1.213.278NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)296.570.100 -1.213.278DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 15.431.240 16.355.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 312.001.340 15.142.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 312.001.340 15.431.240Ticari Alacaklar6-7 184.330.560 188.601.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 42.222.112 28.895.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 142.108.448 159.705.970Diğer Alacaklar6-9 36.057.090 32.412.266İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.850.851 11.930.535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.206.239 20.481.731Stoklar10 263.110.453 193.712.243Peşin Ödenmiş Giderler12 14.047.909 20.118.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 14.047.909 20.118.368Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 871.415 339.428Diğer Dönen Varlıklar29 265.860.570 64.895.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 265.860.570 64.895.761ARA TOPLAM1.076.279.337 515.511.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 710.004 596.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.076.989.341 516.108.111DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 1.201.799 1.352.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.201.799 1.352.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 36.497.040 27.264.636Maddi Duran Varlıklar14 2.523.124.541 2.521.085.578Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.137.147 4.609.858Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 81.586.756 80.599.342Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 81.586.756 80.599.342Peşin Ödenmiş Giderler12 9.487.099 4.679.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 9.487.099 4.679.123Ertelenmiş Vergi Varlığı40 220.910.928 171.470.932Diğer Duran Varlıklar29 69.794.260 78.912.655İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 69.794.260 78.912.655TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.946.739.570 2.889.974.585TOPLAM VARLIKLAR4.023.728.911 3.406.082.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 80.336.958 108.275.649İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 80.336.958 108.275.649Banka Kredileri47 80.336.958 100.638.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 7.637.538Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 369.307.778 420.115.199İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 369.307.778 420.115.199Banka Kredileri47 369.307.778 420.115.199Diğer Finansal Yükümlülükler47 4.012.017 78.263.971Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 4.012.017 78.263.971Ticari Borçlar6-7 261.363.067 280.689.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.974.685 5.275.388İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 255.388.382 275.414.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.432.558 5.582.269Diğer Borçlar6-9 68.654.918 113.534.903İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 32.641.572 89.852.531İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 36.013.346 23.682.372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 78.088.635 49.912.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 78.088.635 49.912.503Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 655.825 803.764Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 6.880.532 6.510.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 5.016.001 4.045.253Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.864.531 2.465.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 57.656.434 39.996.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 57.656.434 39.996.040ARA TOPLAM935.388.722 1.103.684.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER935.388.722 1.103.684.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.361.299.441 1.487.972.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.361.299.441 1.487.972.037Banka Kredileri47 1.361.299.441 1.487.422.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 0 549.788Diğer Borçlar9 17.519.866 12.327.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 17.519.866 12.327.731Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 2.094.598 1.460.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.909.554 1.275.937Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 10.995.907 10.655.111Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 4.276.729 1.796.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.276.729 1.796.551TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.396.186.541 1.514.212.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.331.575.263 2.617.897.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 1.692.247.835 795.824.435Ödenmiş Sermaye30 1.400.000.000 600.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 258.857.762 60.094.073Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -44.104.489 -41.404.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 723.237.499 728.201.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Yabancı Para Çevrim Farkları-4.806.868Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -802.136 -645.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 639.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -546.499.045 -326.903.703Net Dönem Karı veya Zararı41 -121.752.110 -246.670.717Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -94.187 -7.639.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.692.153.648 788.185.391TOPLAM KAYNAKLAR4.023.728.911 3.406.082.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.011.882.178 705.392.508 413.185.298 226.780.734Satışların Maliyeti28-31 -768.749.891 -525.274.676 -311.674.896 -169.867.486TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.132.287 180.117.832 101.510.402 56.913.248BRÜT KAR (ZARAR)243.132.287 180.117.832 101.510.402 56.913.248Genel Yönetim Giderleri33 -28.278.562 -21.994.530 -9.910.567 -7.156.287Pazarlama Giderleri33 -7.627.953 -10.450.477 -3.830.979 -9.004.452Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 42.216.853 34.781.117 18.761.807 6.208.961Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -85.245.961 -63.288.871 -53.813.908 -12.134.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.196.664 119.165.071 52.716.755 34.827.043Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 417.405 368.270 25.424 316.575Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -25.424 0 -25.424 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 9.232.405 12.695.625 3.725.060 3.264.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)173.821.050 132.228.966 56.441.815 38.408.599Finansman Gelirleri37 163.003.225 77.436.692 85.831.563 7.427.584Finansman Giderleri37 -547.235.744 -723.314.005 -130.010.189 -330.909.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-210.411.469 -513.648.347 12.263.189 -285.073.060Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri48.401.817 -769.037 46.964.039 -2.489.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -655.825 -672.607 -392.452 -378.107Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 49.057.642 -96.430 47.356.491 -2.111.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-162.009.652 -514.417.384 59.227.228 -287.562.500DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 113.085 2.862 46.236 25.083DÖNEM KARI (ZARARI)-161.896.567 -514.414.522 59.273.464 -287.537.417Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -40.144.457 -4.197.041 9.602.413 10.507.444Ana Ortaklı