***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
27.08.2021 15:43
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜREBir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
48 Nolu Dipnot
Değişikliğin Nedeni
48 Nolu Dipnotta Sehven Yapılan Tablo Hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
19 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemi Bağımsız Denetim Raporunun 48 nolu dipnotunda yer alan Döviz Pozisyonu Tablosunda toplam yükümlülükler negatif alınması gerekirken sehven pozitif olarak alınmış ve toplam varlıklarla toplanmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak aynı dipnot içerisinde yer alan döviz kuru duyarlılık analizi tablosunda da revize meydana gelmiştir.
Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960785
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,30
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3490
|8,3523
|% -0,43
|
|Euro
|9,8444
|9,8534
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% 0,04
|
|Frank
|9,1143
|9,1692
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|21,87
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,08
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|1,53
|
Seans Raporu
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