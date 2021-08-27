***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜREBir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar48 Nolu DipnotDeğişikliğin Nedeni48 Nolu Dipnotta Sehven Yapılan Tablo HatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar19 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemi Bağımsız Denetim Raporunun 48 nolu dipnotunda yer alan Döviz Pozisyonu Tablosunda toplam yükümlülükler negatif alınması gerekirken sehven pozitif olarak alınmış ve toplam varlıklarla toplanmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak aynı dipnot içerisinde yer alan döviz kuru duyarlılık analizi tablosunda da revize meydana gelmiştir.Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960785BIST