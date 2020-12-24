***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 23.11.2020Genel Kurul Tarihi 24.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak. Varyap Meridien Sitesi A Blok No:2 Kat:51 Ataşehir İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması İçin yetki verilmesi3 - 2019 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması6 - Şirketin 2019 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Şirket merkez adresinin değişikliğine yönelik yapılan Esas Sözleşme tadili hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2019 Yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kuru'a bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi19 - Dilek ve GörüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 ODAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2019 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 yılı Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894798BIST