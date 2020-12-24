***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.12.2020 18:06
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul Tarihi 24.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak. Varyap Meridien Sitesi A Blok No:2 Kat:51 Ataşehir İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması İçin yetki verilmesi
3 - 2019 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2019 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Şirket merkez adresinin değişikliğine yönelik yapılan Esas Sözleşme tadili hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2019 Yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kuru'a bilgi verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
19 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 ODAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2019 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2019 yılı Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894798
BIST