***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı bülteninde onayı duyurulan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901646BIST