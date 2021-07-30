***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 Türk Lirası olan ödemiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.400.000.000 Türk Lirasına artırılmasına yönelik ihraç edilecek olan 800.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahnameSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. SPKtarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953143BIST