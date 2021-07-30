***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.07.2021 15:10
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 Türk Lirası olan ödemiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.400.000.000 Türk Lirasına artırılmasına yönelik ihraç edilecek olan 800.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. SPK
tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953143
BIST
17:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.383
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.391
En Düşük
1.380
17:598,4316
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CEMAS
|1,32
|87.296.086
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.813.186
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.045.672
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|158.531.424
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|158.531.424
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.062.636
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.046.760
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|135.018.918
|% -6,68
|
|GARAN
|8,48
|1.457.163.177
|% 1,68
|
|KARSN
|4,56
|797.842.945
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,84
|717.550.420
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,39
|640.934.414
|% 3,46
|
|EREGL
|20,06
|583.967.079
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|640.934.414
|% 3,46
|
|KARSN
|4,56
|797.842.945
|% 8,57
|
|GARAN
|8,48
|1.457.163.177
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|717.550.420
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,32
|87.296.086
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4243
|8,4316
|% -0,28
|
|Euro
|9,9977
|10,0282
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6897
|11,7483
|% -0,72
|
|Frank
|9,2689
|9,3247
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,27
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,12
|