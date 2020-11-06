***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2020 18:10
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nin 5. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında belirtilen üst limit çerçevesinde (ödenmiş sermayenin 5 katına kadar) Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 600.000.000TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, ilgili kuruluşların onayına müteakip esas sözleşme değişikliği kapsamında takip eden ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılmıştır.
Kamuoyuna bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886743
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