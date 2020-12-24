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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.12.2020 18:21



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nin 5. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında belirtilen üst limit çerçevesinde Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 600.000.000TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine yönelik karar 24.12.2020 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul'nda onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894810


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