***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.08.2021 11:01
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 27.08.2021 tarihli Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'ye yönelik periyodik kredi derecelendirme çalışması kapsamında Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde "BBB- (Trk)" seviyesinden "BBB (Trk)" seviyesine yükseltilerek revize edilmiş ve nota ilişkin görünüm ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960744
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3873
|8,3893
|% 0,55
|
|Euro
|9,9046
|9,9128
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,5082
|11,5660
|% 0,53
|
|Frank
|9,1134
|9,1683
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,07
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|72,28
|72,28
|0,58
|