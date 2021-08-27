***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 27.08.2021 tarihli Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'ye yönelik periyodik kredi derecelendirme çalışması kapsamında Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde "BBB- (Trk)" seviyesinden "BBB (Trk)" seviyesine yükseltilerek revize edilmiş ve nota ilişkin görünüm ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960744BIST