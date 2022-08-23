***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 23.08.2022 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'nin yatırım yapılabilir seviye içerisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (tr)" seviyesinden "BBB+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup görünüm "Pozitif" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057775BIST