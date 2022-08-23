***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.08.2022 15:35
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 23.08.2022 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'nin yatırım yapılabilir seviye içerisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (tr)" seviyesinden "BBB+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup görünüm "Pozitif" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057775
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.021,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.021,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1504
|18,1633
|% 0,30
|
|Euro
|18,0866
|18,1010
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3355
|21,4424
|% -0,14
|
|Frank
|18,7066
|18,8193
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8169
|4,8411
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.909
|-7,00
|
|Yarım
|3.335
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,52
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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